وفاة بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

تُوفي بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، عن عمر يناهز 93 عاما، اليوم الثلاثاء، في إحدى مستشفيات المهندسين بمحافظة الجيزة في مصر.

وأعلن رافائيل داريو راميريز سفير فنزويلا بالأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي لشهر فبراير خبر وفاة الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية، بحسب وكالة رويترز.

ووقف أعضاء مجلس الأمن الدولي 15 دقيقة حدادا على روح غالي.



وبطرس غالي مصري الجنسية، وشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة لمدة 5 أعوام من 1992 إلى 1996.

والدبلوماسي المصري هو الأمين العام الوحيد للامم المتحدة الذي لم يشغل ولاية ثانية بسبب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضده.

وتلقى بطرس غالي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي عند دخوله الى مستشفى في القاهرة.

وتولى وزير الخارجية المصري السابق والدبلوماسي المخضرم منصب الامين العام للامم المتحدة في احدى اصعب اوقاتها مع ازمات في الصومال ورواندا والشرق الاوسط ويوغوسلافيا السابقة.

وولد بطرس غالي في 14 نوفمبر 1922 في عائلة مصرية قبطية في القاهرة.

وتلقى المثقف الفرنكوفوني اللامع دراسته في جامعة القاهرة ولاحقا في باريس حيث كانت له روابط عميقة بفرنسا.

وبعد مسيرة اكاديمية تمحورت حول العلاقات الدولية وبينها فترة قصيرة في جامعة كولومبيا في نيويورك، اصبح وزيرا للخارجية في مصر في 1977 في عهد الرئيس الراحل انور السادات.

ورافق بطرس غالي السادات في رحلته الى القدس تلك السنة، ولعب دورا اساسيا في التوصل الى اتفاقات السلام بين مصر واسرائيل في كامب ديفيد عام 1978 ثم معاهدة السلام في 1979.

وكان بطرس غالي المتخصص في العلاقات بين الشمال والجنوب ابرز مهندسي سياسة مصر في افريقيا.

وبعد انتهاء ولايته في المنظمة الدولية، كان بطرس غالي اول امين عام لمنظمة الفرنكوفونية من 1997 وحتى 2002.