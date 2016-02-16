تركيا تؤيد عملية برية في سوريا

أعلن مسؤول تركي كبير الثلاثاء، أن تركيا تؤيد تدخلا عسكريا بريا في سوريا لكن بمشاركة حلفائها معتبرة أن ذلك فقط من شأنه وقف النزاع في هذا البلد.

وقال هذا المسؤول رافضا الكشف عن اسمه للصحافيين "نريد عملية برية مع حلفائنا الدوليين. بدون عملية على الأرض من المستحيل وقف المعارك في سوريا"، مضيفا: "لن تكون هناك عملية عسكرية تركية أحادية الجانب في سوريا".

وكانت السعودية أعلنت عبر المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، أن السعودية على استعداد للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سوريا.

وفي سياق منفصل قالت مصادر عسكرية تركية اليوم الثلاثاء إن المدفعية التركية ردت "بالمثل" على إطلاق نار من سوريا وذلك في اليوم الرابع على التوالي في عمليات القصف التي يقوم بها الجيش التركي.

وحذرت تركيا مقاتلين أكرادا في شمال سوريا أمس الاثنين بأنهم سيواجهون "أعنف رد" إذا حاولوا السيطرة على بلدة سورية قرب الحدود التركية كما اتهمت أنقرة روسيا بشن هجوم صاروخي قتل 14 مدنيا على الأقل هناك.