أوباما: ترامب "لن يصبح رئيساً"

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء التأكيد على عزمه تعيين عضو في المحكمة العليا خلفاً للقاضي المحافظ انتونين سكاليا الذي توفي السبت، داعيا خصومه الجمهوريين إلى الترفع عن الاعتبارات الحزبية وعدم تعطيل آلية التعيين التي لا بد أن تمر في مجلس الشيوخ الذين يسيطرون عليه.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي في ختام قمة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) استضافها في كاليفورنيا إن "الدستور واضح جدا في ما يتعلق بما ينبغي أن يحصل الآن. عندما يحصل شغور في المحكمة العليا، على رئيس الولايات المتحدة أن يعين أحدا" لملئه.

وندد أوباما باعتماد المرشحين الجمهوريين خطابا "مقلقا" تجاه المسلمين، وقال إنه لا يزال مقتنعاً أن ترامب لن يصبح رئيساً.