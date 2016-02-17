باكستان.. مقتل 7 متطرفين في اشتباك مع الشرطة

أعلنت الشرطة الباكستانية يوم الأربعاء مقتل 7 متشددين باكستانيين كانوا على وشك القيام باعتداء في إقليم البنجاب (وسط) خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة،.

ووقع تبادل إطلاق النار حوالي منتصف الليل في منطقة شيخ اوبورا، كما جاء في بيان لدائرة مكافحة الإرهاب في البنجاب. وكان المهاجمون عناصر في حركة طالبان الباكستانية وجماعة عسكر جنقوي المعادية للشيعة.

واعترضت الشرطة 12 منهم كانوا متوجهيهن على متن دراجات نارية لتنفيذ اعتداء على احد مراكزها، كما اضاف البيان.

وقال البيان ان الشرطة "عثرت على 7 ارهابيين مجهولي الهوية قتلى عندما توقف اطلاق النار". واوضحت ان المهاجمين قتلوا "برصاص المتواطئين معهم والذين استفادوا من الظلام ولاذوا بالفرار".

واكد شهزاد سلطان المسؤول في الشرطة المحلية وقائع الاشتباك وحصيلته.

وينتقد المدافعون عن حقوق الانسان في باكستان باستمرار ما يسمونه المجازر عبر عمليات اعتراض "مفتعلة" معربين عن اعتقادهم بأن الشرطة تريد التخلص بهذه الطريقة من مشبوهين من دون ان تضطر الى المرور بالنظام القضائي.