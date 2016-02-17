بلجيكا.. الكشف عن مخطط لاستهداف محطة نووية

كشفت مصادر بلجيكية أن الجماعات التي دبرت اعتداءات باريس قد تكون خططت أيضا للهجوم على محطة نووية في بلجيكا.

ونقلت صحيفة "لا دنرنيير هير" البلجيكية أن المحققين عثروا، في نطاق التحقيقات في اعتداءات باريس، على فيديو يكشف مراقبة مصور أو مصوري المقطع تحركات مدير الأبحاث النووية والتطوير في بلجيكا.

وأكد مكتب النيابة العامة الفدرالي وجود الفيديو ضمن المواد المحجوزة، من دون الكشف عن محتواه. ولم يحدد موعد تصوير المقطع إن كان قبل أو بعد اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015.

من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة اعتقال 3 من المشتبه فيهم ضمن العشرة الذين أوقفتهم قوات الأمن خلال حملة المداهمات في مطلع الأسبوع في عدد من ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسيل وفي مدنية لييج الواقعة في جنوب البلاد.

والثلاثة المعتقلون هم عزالدين ك. (1990) ويحمل الجنسية الفرنسية، وماريانا أ (1984) ومحمد و. (1992) . ويحمل الاثنان الجنسية البلجيكية. وقد أفرج قاضي التحقيق عن المعتقلين السبعة الآخرين.