رشيدة داتي للعربية: أرفض سحب الجنسية الفرنسية

كشفت وزيرة العدل الفرنسية السابقة وعمدة باريس "السابعة" رشيدة داتي في مقابلة مع قناة "العربية" خلال برنامج "نقطة نظام" الذي يقدمه الزميل حسن معوض عن أن استقالة كريستيان توبيرا من منصب وزيرة العدل في الحكومة الحالية لم يكن سببها فقط مشروع دسترة نزع الجنسية ممن تثبت صلتهم بالإرهاب بل لأنها كانت على خلاف دائم مع الحكومة التي تنتمي إليها.

وانتقدت داتي خلال المقابلة المقرر عرضها الجمعة المقبل إجراء نزع الجنسية وفقاً للصياغة التي أعدّتها الحكومة التي قالت إنه إجراء يرقى إلى عقوبة تميّز بين الفرنسيّين مع أن حكم نزع الجنسية ورد ذكره في الدستور الراهن ويجيز نزعها من شخص حصل عليها.

وترى داتي "أن دسترة نزع الجنسية عن أشخاص مولودين في فرنسا خيار لا يتفق مع قيمنا ومؤسّساتنا" فلا يمكن طرد المتجنّس من فرنسا إلى بلد آخر لأن فرنسا هي بلده الوحيد، على حد تعبيرها.

من ناحية أخرى وصفت داتي فرض حال الطوارئ بأنه إجراء مؤقت وانتقالي ويكفله الدستور، أما إذا اتسم بالديمومة فإنه يقع ضمن انتهاك حقوق الانسان. وتؤكد أن "إجراءات الدهم والمصادرة وفرض إقامة جبرية هي اليوم من اختصاص القضاء وحده".

وفي تعليق حول الإرهاب الذي تشهده فرنسا ويتهم فيه الإسلاميون قالت داتي: "لا أخلط بين الإسلام والمسلمين وأولئك الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية فالدين الإسلامي لا يفضي إطلاقاً إلى الإرهاب" وأضافت أن "الفئة الراغبة في خلوّ فرنسا من المسلمين تبعث على السخرية"، مشيرة إلى أن "مسلمي فرنسا يمكنهم أن يعيشوا في انسجام مع المجتمع الفرنسي".

وعلقت داتي على أن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" يعكس تنوّعاً لا صلة له بالتيّارات الإسلامية، مشيرة الى أن المسلمين الفرنسيين لا يرون أن "مجلس الديانة الإسلامية" يمثّلهم بسبب تدخل دول إسلامية فيه.

وتابعت "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" خضع لتحديث وتوسيع من قبل نيكولا ساركوزي والمجلس بات ضرورة لأن "الكاثوليك لديهم من يمثّلهم وكذلك اليهود أما المسلمون فلم يكن لهم ممثل".

وقالت داتي إن فرنسا اليوم تضم في بنيتها المجتمعية أجيالاً من المسلمين المغاربة: "لدينا اليوم الجيل الرابع أو الخامس أو السادس من المسلمين الذين كان أجدادهم مغاربة أو جزائريّين أو تونسيّين" مؤكدة أنه "ربما سيكون لدينا في يوم من الأيام رئيس جمهورية فرنسي من أصل مغاربي".

وتمنت داتي لمسلمي فرنسا أن يعيشوا بسلام وأن يمارسوا دينهم بلا إزعاج من أقلية تستخدم الدين ذريعة للإرهاب.