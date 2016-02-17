لبنان.. "غزل" بين فرنجية والحريري واستقبال استثنائي

بموازاة انشغال طاولة الحوار في لبنان بـ "لملمة" فضيحة ترحيل النفايات اللبنانية، كان الحدث السياسي يجري خارج هذه الطاولة، وتحديداً في بيت الوسط بين زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية الذي انسحب وفريقه من جلسة الحوار.

ففي مؤشر واضح على تمسك الحريري بالموقف السياسي والمبادرة الرئاسية التي سبق أن أعلن عنها بترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، عاد الأربعاء وأكد من مقر إقامته في بيت الوسط "التجاري" في بيروت أنه "ملتزم بترشيح فرنجية إلى رئاسة الجمهورية". وبما يشبه الغزل المستجد بين الرجلين، تم استقبال فرنجية بطريقة استثنائية، كما وصف الحريري كلام فرنجية بالـ"ذهب".

استقبال استثنائي

موقف الحريري جاء خلال استنفاره مع أعضاء مكتبه في الباحة الخارجية لمقر إقامته، في إجراء ندر أن يفعله الحريري مع أي من ضيوفه، في إشارة إلى حجم الثقة في نجاح المبادرة التي أعلنها ورفضه لكل الضغوط التي تمارس من قبل أطراف لبنانية، خاصة من حزب الله، لفرض مرشحهم ميشال عون. وقد عبر الحريري عن هذا الموقف القاطع بالقول أمام الصحفيين إنه "ينتظر وصول شخصية مهمة وسيكون لها وضع أكثر أهمية في المرحلة المقبلة".

فرنجية الذي غادر اجتماع طاولة الحوار، مارس أيضاً التضليل الإعلامي والأمني مع الذين توجهوا له بالسؤال على باب مقر إقامة رئيس مجلس النواب بعد خروجه من جلسة الحوار، عن إمكانية زيارته للحريري هذا اليوم، فأكد أن الزيارة للحريري "ستجري في اليومين المقبلين".

اللقاء بين الحريري وفرنجية، والإجراءات البروتوكولية التي رافقت هذا اللقاء، جاءت رداً على كل القوى الداعمة أو المتحالفة مع المرشح الخصم ميشال عون، وهي تعبير عن أن موقف الحريري من تبني ترشيح فرنجية لم ولن يتأثر بمواقف بعض الحلفاء حتى وإن سعى هو، أي الحريري، الى ترطيب الأجواء معهم، خاصة بعد احتفال ذكرى اغتيال والده يوم الأحد الفائت (14 فبراير) في قاعة البيال في بيروت.

فرنجية: لن أنسحب من السباق الرئاسي

في المقابل أكد فرنجية أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي. وقال في ختام لقائه مع الحريري: "مستمر في ترشيحه لرئاسة الجمهورية طالما هناك كتل تدعم هذا الترشيح" في إشارة الى استمرار دعم كتلة المستقبل والحريري له، فيما وصف الحريري كلام فرنجية بأنه "من ذهب". في المقابل شكر سليمان الحريري على قرار ترشيحه ودعمه في السباق الرئاسي.

فرنجية أكد أنه "لن يحرج الحريري بسحب ترشيحه من السابق الرئاسي" ردا على الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف من حلفائه لسحب هذا الترشيح لصالح مرشح واحد هو الجنرال ميشال عون "مشددا على "تحالفه" مع التيار الوطني الحر وان "عون صديق" والأمور بينهما "ليست على أحسن حال ولكننا والتيار في خط واحد وموقف واحد".

فرنجية لم يحسم قرار مشاركته في الجلسة البرلمانية السادسة والثلاثين المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية في الثاني من شهر مارس المقبل، وأكد أن "كل الأمور مطروحة" مضيفاً "نحن ننسق مع حلفائنا بشأن المشاركة في جلسة انتخاب رئيس ولا نقوم بأي خطوة قبل التنسيق معهم".



