"حزب الله" يصف علاقته بمحمد حسنين هيكل بالعميقة

كشف "حزب الله" اللبناني في بيان، عن "علاقات قوية" كانت تربط الصحافي المصري الراحل محمد حسنين هيكل بقيادات "حزب الله"، كما قال في بيانه الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الأربعاء.

وكان "حزب الله" قد أصدر بياناً رسميا تقدم فيه بالعزاء لعائلة الصحافي المصري الراحل، قال فيه: "فقدت مصر والعالم العربي وأهل الصحافة والفكر والسياسة والإعلام ركناً كبيراً وعلماً بارزاً وأستاذاً جليلاً، هو الأستاذ محمد حسنين هيكل".

وأكد الحزب في بيانه أن "العلاقة العميقة التي تربطه بالمقاومة وقيادتها، سوف تبقى في وجداننا وعقولنا". على حد ما ذكر البيان.

وسبق للصحافي الراحل أن التقى الأمين العام لـ"حزب الله" أكثر من مرة، وأطلق جملة مواقف أثارت الجدل، خصوصاً عندما عبّر هيكل عن دعمه لدخول "حزب الله" إلى منطقة "القصير" السورية لقتال المعارضة السورية.

وقال الصحافي الراحل في حوار لإحدى الفضائيات المصرية: "أنا أعتقد أن حزب الله كان يجب أن يتدخل في "القصير"، لأنه كان يدافع عن نفسه" ويضيف هيكل: "حزب الله يملك أن يتدخل عند اللزوم".

وكشف هيكل أن نصرالله نقل إليه رسالة من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي لزيارة إيران و"لفهم الموقف الإيراني أكثر".

وأثارت هذه المواقف في ذلك الوقت كثيرا من الجدل، نظراً لما تنطوي عليه من "دعم" لميليشيات مسلحة تقاتل الشعب السوري لصالح نظام الأسد، وتساهم في توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، كما رأت المعارضة السورية في تعليقات لها على مواقف هيكل سالفة الذكر.