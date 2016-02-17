رسمياً.. ساركوزي متهم بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية

وجهت التهمة رسميا الثلاثاء الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2012، على ما اعلن مدعي عام باريس في بيان.

واستمع قاضي التحقيق طوال النهار الى ساركوزي للاشتباه بانه تم التلاعب بحسابات حملته لاخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد بـ22,5 مليون يورو.

وأوضح بيان مدعي عام باريس انه بعد استدعاء رئيس حزب "الجمهوريين" اليميني "امام قاضي التحقيق الاول الذي احيل اليه الملف"، وجهت اليه التهمة بـ"التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية اذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية".

وتابع البيان ان ساركوزي اعلن من جهة اخرى "شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة".

ويواجه ساركوزي (61 عاما) عدة ملفات قضائية تتعلق بالفترة التي قضاها في الرئاسة وقد وجهت اليه التهمة منذ تموز/يوليو 2014 بالفساد واستغلال النفوذ للاشتباه بسعيه للحصول على معلومات سرية من قاض كبير بشان ملف قضائي يتعلق به.

