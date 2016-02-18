إدانات دولية لتفجير أنقرة الدامي

أعربت الخارجية الروسية عن "أعمق تعازيها" بضحايا تفجير أنقرة.

ودان الأردن التفجير الإرهابي الذي استهدف آليات عسكرية في أنقرة، مساء الأمس، وأسفر عن مقتل 28 شخصاً على الأقل، وأصيب 61 آخرون.

وأكد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني تضامن بلاده مع السلطات التركية وشعبها في مواجهة الإرهاب الذي وصفه بـ"الأعمى"، داعياً إلى تعزيز وتفعيل سبل مواجهة الفكر المتطرف والعنف للإرهابيين الذين يستبيحون الأرواح والممتلكات ولا يراعون أي حرمة للدين والإنسانية.

كما أكد موقف الأردن الحازم والثابت في رفض كافة أشكال وأعمال العنف والإرهاب، معبراً عن تعازيه للحكومة والشعب التركي الصديق ولأسر الضحايا، وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

كما دان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي صباح اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش التركي والمدنيين، معربا عن تعازي جمهورية مصر العربية للشعب التركي ولأسر الضحايا.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة التي تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين.