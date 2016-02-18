اتهام أستراليا بالتباطؤ في استضافة اللاجئين السوريين

رفض وزير الهجرة الأسترالي، بيتر داتون، اليوم الخميس، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالتباطؤ في توطين لاجئين من سوريا والعراق بعد أن استقبلت أستراليا 26 لاجئا فقط في نفس المدة التي استغرقتها كندا لاستضافة 26 ألف شخص.

وتعهد رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، في سبتمبر الماضي باستضافة 12 ألف لاجئ من سوريا، إضافة إلى برنامج إنساني تستقبل أستراليا بموجبه 13750 شخصا.

وصرح داتون بأن سرعة برنامج التوطين تعتمد على متطلبات الأمن القومي. وأمن الحدود قضية سياسية حساسة في أستراليا التي تستعد لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من العام.

وقال وزير الهجرة الاسترالي للصحافيين في واشنطن "الرأي العام الأسترالي يطلب من الحكومة أن تبذل كل ما هو ممكن لضمان حماية الأمن القومي أولا وقبل كل شيء، وثانيا ضمان أننا نجلب إلى بلادنا الناس الذين يستحقون حتى يبدأوا حياة جديدة".

وخلال جلسة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قال مسؤولو الهجرة، إن 26 لاجئا سوريا فقط وصلوا إلى البلاد منذ الإعلان عن الحصة المقررة في سبتمبر وتصل إلى 12 ألف لاجئ.

وجاء في الموقع الالكتروني للحكومة الأسترالية أنه تم توطين 21313 لاجئا منذ نوفمبر، وأن هناك 4687 آخرين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم لكنهم لم يصلوا بعد.

وأشار المجلس الأسترالي للاجئين إلى أن دولة نيوزيلندا المجاورة أعادت توطين 82 لاجئا سوريا من أصل 200 لاجئ وافقت على استقبالهم العام الماضي في إطار برنامج مماثل.

وقال بول باور رئيس المجلس "حكومتنا تتباطأ بينما يتحرك باقي العالم بسرعة أكبر للوفاء بما وعد به".