استنفار أمني كبير وسط موسكو

استنفرت قوى الأمن الروسية وسط موسكو، مساء الخميس، بعد تهديدات بتنفيذ تفجيرات عبر مكالمة هاتفية.

وبعد إخلاء نحو 15 مركزاً تجارياً منها 11 مركزاً تابعاً لشركة "اشان"، أنهت قوات الأمن عمليات التفتيش في 4 مراكز تابعة للشركة، وتبين عدم وجود عبوات ناسفة.

وفتش الأمن مقر إدارة الرئاسة الروسية الواقع في مبني رقم 4 بالميدان القديم بوسط العاصمة موسكو بحثاً عن عبوات ناسفة.

وقد تم إخلاء المراكز التجارية من حوالي 11 ألف مواطن.

وكانت وكالة "ريا نوفوستي" نقلت عن مصادر في مديرية خدمات العاصمة موسكو أن مكالمة مجهولة هددت بتنفيذ تفجيرات في سلسلة مراكز تجارية.