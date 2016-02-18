توقيف 14 شخصاً يزوّرون هويات لصالح إرهابيين بروسيا

أعلنت الاستخبارات الروسية، اليوم الخميس، توقيف 14 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى شبكة تقوم بتزوير أوراق ثبوتية لصالح أشخاص يريدون الالتحاق للقتال في صفوف تنظيم "داعش".

وجاء في بيان صدر عن الاستخبارات الروسية أن أعضاء الشبكة "يشتبه بأنهم زوروا أوراقا ثبوتية لأشخاص توجهوا للانضمام إلى داعش في سوريا ولمقاتلين أرسلهم التنظيم إلى روسيا لتنفيذ أعمال إرهابية".

وتابع البيان: "العملية من مراحل عدة، وهذه المجموعة الإجرامية الدولية أتاحت كشف مطابع سرية ومختبرات أتاحت إعداد أوراق مزورة".

وأضاف أن الأوراق الثبوتية كانت معدة لمواطنين روس أو من دول آسيا الوسطى، مشيراً إلى توقيف 14 مشتبها بهم في موسكو.

وجاء في البيان أن الشرطة لا تزال تبحث عن الأشخاص الذين أعدوا الأوراق لهم.

وتقول السلطات الروسية إن قرابة 2900 روسي، غالبيتهم من جمهوريات القوقاز المضطربة، يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.