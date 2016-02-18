جامعة تكساس تسمح لطلابها بحمل السلاح بقاعات الدراسة

سمحت جامعة ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة لطلابها بأن يحملوا أسلحة نارية داخل قاعات الدرس، في إجراء اضطرت إليه مكرهة، كما تؤكد، تنفيذاً لقانون أقره برلمان الولاية ورفع فيه الحظر المفروض على حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.

وأثار رفع الحظر سجالاً في الولايات المتحدة، لاسيما أن جامعة تكساس تحديداً كانت في 1966 مسرح أول مجزرة تحصل في تاريخ الولايات المتحدة داخل حرم جامعي بسبب إطلاق نار.

ويأتي قانون رفع الحظر عن حمل السلاح داخل حرم الجامعات الرسمية بعدما شهدت جامعات أميركية عدة سلسلة عمليات إطلاق نار راح ضحيتها الكثير من القتلى.