خلاف بين "آبل" والـFBI حول الكشف عن بيانات المستخدمين

رفضت شركة "آبل Apple" أمراً أصدرته محكمةٌ أميركية يطلب منها مساعدة محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في اختراق بياناتٍ محتفظٍ بها على هاتف رضوان فاروق الذي نفذ الهجوم الإرهابي في سان برناردينو.

فاروق وزوجته قتلا 14 شخصاً في ولاية كاليفورنيا في ديسمبر الماضي.

أمر المحكمة طالب "آبل" بالمساعدة في التحايل على برامج الحماية الموجودة على هاتف "آيفون" كان يمتلكه فاروق.

الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك نشر رسالة لزبائن الشركة داعياً إلى فتح القضية إلى النقاش العام.

كوك قال إن السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالكشف عن المعلومات في الهواتف من خلال باب خلفي أمر لا يمكن تحقيقه.

ووصف كوك طلب المحكمة بغير المتوقعة والمجحفة والتي من شأنها أن تهدد أمن المستخدمين، وهي خطوة بعيدة كل البعد عن قرار "آبل" بالمشاركة طوعية في المساعدة في التحقيقات الأمنية لكشف الهجمات الإرهابية.

عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي على شركة "آبل" أن تكون صورة نظام التشغيل تعمل بواسطة رقم مُعرّف مُخصص لكل جهاز، بحيث لا يُمكن تشغيلها إلا على الجهاز الذي أُنشأت من أجله.

ومن هنا يتم جلب الجهاز المطلوب إلى مكتب التحقيقات أو إلى مكاتب شركة "آبل" لاستخدام صورة نظام التشغيل وفك تشفير البيانات الموجودة عليه.

وسوف تعمل صورة نظام التشغيل بالآلية التالية: تبدأ بإمكانية تجاوز قفل الجهاز ومنع حذف البيانات عند إدخال رمز القفل بشكل خاطئ أكثر من مرّة. والسماح لعملاء مكتب التحقيقات بإدخال رمز القفل عن طريق برنامج داخل الحاسب يقوم بتجربة جميع الاحتمالات بشكل آلي. وأخيراً التعديل على فترة قفل الجهاز عند إدخال رمز القفل بشكل خاطئ.

أكثر من ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك أن الـFBI طلب من "آبل" توفير ما وصفه بالأبواب الخلفية التي تسمح بالتجسس على بيانات مُستخدمي هواتف "آيفون" وذلك عبر إضافة ثغرة في نظام "آي أو إس iOS" الجديد.

تيم رأى أن توفير ما سمي بالباب الخلفي حتى لو كان الوصول إليه محصوراً بجهاز واحد ولمرة واحدة فقط، لا يختلف عن توفير مفتاح يفتح جميع الأبواب في العالم الحقيقي، والذي يعني أنه إذا وقع في أيدي الشخص الخاطئ، سيعطي إمكانية فتح أبواب المصارف، والمنازل، والمشافي، وغيرها الكثير دون أن يتمكّن أحد من إيقافه.

وحذر من أن منح الـFBI هذه الثغرة يعني منحها لأي شخص يمتلك المعرفة في مجال التكنولوجيا ما يمكنه من الدخول إلى الهواتف والحصول على جميع بيانات المُستخدمين.

إذا ما هو نظام التشغيل iOS على هواتف IPHONE ؟ النظام موجود على جميع اجهزة "آبل" الذكية وتعمل الشركة بشكل مستمر على تحديثه.

نظام التشغيل IOS يتميز بتغيير شكل التطبيقات وتحديثها بين حين وآخر مثلاً إضافة شاشة قفل جديدة، إضافة مركز التحكم لكي تتحكم في تشغيل Wi-Fi . وكل مرة يجري فيها تحديث نظام التشغيل تسهل عملية استخدام الجهاز وتطبيقاته ونظم الحماية المتعددة ومنها بصمة الهاتف.

كما عملت "آبل" على حفظ المعلومات بحيث إذا أغلق الجهاز لا يمكن الوصول إلى بياناته إلا من خلال شفرة سرية.

وفي حالة إخفاق محاولات الدخول باستخدام شفرات غير صحيحة 10 مرات فسوف يمحو الجهاز جميع البيانات عليه تلقائياً.

وبعد رفض تيم كوك لهذا الأمر متحدياً الجميع، تضامنت معه عدة شركات عالمية من ضمنها مدير شركة "غوغل" التنفيذي الذي أكد مساندته لقرار "آبل" بعدم الخوض في هذا الأمر، وأن كافة أنظمة التشغيل تحاول توفير جوالات ذكية بحماية قوية للحفاظ على بيانات المستخدمين، وطلب إضعاف هذا التشفير هو أمر غير منطقي تماماً، فيما علق مؤسس "واتس آب" عبر حسابه على الـ"فيسبوك" عن موقف "آبل"، مشيداً به قائلاً إنه "لا يمكن السماحُ بمثل هذه الحادثة وإلا فستُصبح الحرية على المحك".