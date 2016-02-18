مقتل 9 شرطيين باكستانيين في هجومين لحركة "طالبان"

قتل 9 شرطيين باكستانيين على الأقل في هجومين نفذتهما حركة "طالبان" ليلاً في منطقة قبلية في شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية، كما أعلن مسؤولون، الخميس.

وهاجمت مجموعتان من المسلحين في نفس الوقت تقريباً نقطة مراقبة للشرطة في منطقة مهمند، حيث قتلوا 7 شرطيين، ومحطة تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة ميشني حيث قتل شرطيان.

وقال مسؤول الإدارة المحلية نفيذ أكبر إن "الهجومين وقعا ليلاً حيث باغت المهاجمون الشرطيون وهاجموهم فجأة، وقتلوهم قبل أن تسنح لهم فرصة الرد".

وقام المسلحون بعد ذلك بإضرام النار في مركز الشرطة وتدمير المحطة.

وأكد محمود إسلام، المسؤول الآخر في السلطات المحلية، الاعتداءات التي تبناها فصيل "جماعة الأحرار" من حركة "طالبان" الباكستانية في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وكثف الجيش الباكستاني هجومه في المنطقة بعد المجزرة التي ارتكبتها حركة "طالبان" في ديسمبر 2014، وأسفرت عن مقتل 150 شخصاً على الأقل في مدرسة في بيشاور.

وتراجعت أعمال العنف بشكل كبير عام 2015 في البلاد لكن حركة "طالبان" لا تزال تشكل تهديداً لاسيما في شمال غرب البلاد، حيث أوقع هجوم شنه مسلحون على جامعة في شارسادا 21 قتيلاً في 20 يناير.