انفجار جديد يهز تركيا.. ويوقع 6 جنود في ديار بكر

قتل ستة من أفراد قوات الأمن التركية، وأصيب سابع بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في تفجير بجنوب شرق تركيا، حسب ما أعلنه الجيش التركي في بيان.

وذكر الجيش أن قنبلة فجِّرت عن بعد وقتلت الجنود الذين كانوا يستقلون عربة عسكرية. وكانت العربة وقت الانفجار تبحث عن ألغام أرضية على طريق مار بديار بكر، حيث تقطن غالبية كردية.

ويأتي هذا الهجوم غداة اعتداء بسيارة مفخخة أوقع 28 قتيلا على الأقل في العاصمة أنقرة، وحملت الحكومة مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني وميليشيات كردية من سوريا، ونفذه سوري عمره 23 عاما، بحسب السلطات.