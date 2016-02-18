واشنطن تدين بشدة اعتداء أنقرة

دانت الولايات المتحدة بشدة "الاعتداء الارهابي" الذي استهدف بسيارة مفخخة مساء الاربعاء قافلة عسكرية في وسط أنقرة وخلف ما لا يقل عن 28 قتيلا، مؤكدة تضامنها مع حليفتها تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر في بيان ان "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء الارهابي ضد موظفين عسكريين اتراكا ومدنيين في انقرة اليوم".

واضاف "نقدم تعازينا الى عائلات القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نجدد التأكيد على شراكتنا المتينة مع تركيا، حليفتنا في اطار حلف شمال الاطلسي، لمكافحة التهديدات الارهابية التي نتشاطرها".

وقتل 28 شخصا على الاقل واصيب 61 اخرون في تفجير سيارة مفخخة استهدف مساء الاربعاء قافلة عسكرية بوسط العاصمة التركية، في وقت يشهد فيه هذا البلد منذ اشهر عدة اعمال عنف جهادية على وقع تجدد النزاع مع الاكراد.

وفي حين تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالرد على الاعتداء "في اي مكان وزمان" تراهما انقرة مناسبين، لم تتبن اي جهة الاعتداء في الحال.



