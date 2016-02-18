"الديمقراطي الكردي" ينفي مسؤوليته عن اعتداء أنقرة

نفى صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أبرز تنظيم كردي في سوريا، اليوم الخميس، أي ضلوع لـ"وحدات حماية الشعب"، الذراع المسلحة للحزب، في الاعتداء الذي وقع مساء الأربعاء في أنقرة وأسفر عن 28 قتيلاً.

وقال مسلم لوكالة "فرانس برس": "ننفي أي ضلوع في هذا الهجوم"، مضيفاً أن "هذه الاتهامات مرتبطة بشكل واضح بمحاولة التدخل في سوريا".

وأضاف أن "هذه الاتهامات مرتبطة بشكل واضح بمحاولة التدخل في سوريا". وأضاف "لم نسمع من قبل بصالح نصار"، الذي قالت السلطات التركية إنه نفّذ الهجوم.

وأضاف مسلم في حديث منفصل مع وكالة "رويترز": "نحن نرفض هذا تماما". كما نفى مزاعم بأن "وحدات حماية الشعب" تطلق النار على تركيا، وقال: "أستطيع أن أؤكد أن وحدات حماية الشعب لم تطلق رصاصة واحدة على تركيا. إنها لا تعتبر تركيا عدوا".