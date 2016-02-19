ألمانيا تحذر دول الاتحاد من إلقاء عبء المهاجرين عليها

حذر وزير الداخلية الألماني، توماس دو مازيير، الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني، لمنع تدفق اللاجئين تضع العبء على بلاده، مهدداً بأن برلين سترد إذا أقدمت الدول الأوروبية على هذه الإجراءات.

واستقبلت ألمانيا 1.1 مليون مهاجر العام الماضي أي غالبية من وصلوا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال دو مازيير لمجلس النواب (البوندستاج): "سنواصل الكفاح لنجد مخرجاً لأوروبا من أزمة اللاجئين ما دامت تعد بأن تنجح في تقليص عددهم".

واستطرد: "لكن إذا حاولت بعض الدول أن تلقي بالمشكلة بالكامل على كاهل ألمانيا فسيكون هذا غير مقبول ولن يمر دون عواقب من جانبنا على المدى الطويل".

كما لفت الوزير إلى أن ألمانيا "ستتعامل بمزيد من الصرامة مع المهاجرين الذين يصلون قائلين إنهم بحاجة للحماية من الحرب أو الاضطهاد وقد جاءوا في الحقيقة لأسباب أخرى أو يحاولون إطالة مدة بقائهم عن طريق التحايل أو تقديم بيانات مغلوطة".