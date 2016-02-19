المشنوق: السعودية لم تميز بين لبناني وآخر

قال وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء الجمعة إن "السعودية لم تميز يوماً بين لبناني وآخر".

وكان مصدر سعودي أكد لوكالة الأنباء السعودية "واس" الجمعة أن السعودية ستوقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، "نظرا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين".

واعتبر الوزير اللبناني أن البعض مستمرون "في محاولات تحويله إلى سياسة بعيدة كلّ البعد عن تاريخه ودستوره وتتنكّر لهويّته العربية وتتناقض مع مصالحه الوطنية الحيوية، كما تعرّض مستقبل أبنائه لأخطار كبيرة، إن في الوطن أو في المهجر".

وتابع المشنوق أنّ "قرار المملكة العربية السعودية إجراء مراجعة شاملة لعلاقتها بلبنان، ومعها التضامن الإماراتي والبحريني والخليجي، هو أوّل الغيث"، محذرا من "الآتي الأعظم، خصوصاً أنها المرة التي يواجه لبنان تحدّياً مصيرياً كهذا".

وقال المشنوق "هل ذاكرة البعض ضعيفة إلى هذه الدرجة، كي ينسوا دعم أشقائنا في الخليج خلال أحلك الظروف؟ وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية. هي التي لم تميز يوماً بين لبناني وآخر، وكانت دائماً عنصر وفاق وتوافق، تدعم وحدة لبنان الدولة والمؤسسات، وتحتضن الشعب اللبناني، على تنوعه؟".

وأضاف وزير الداخلية: "لماذا الإصرار على تحميل اللبنانيين ما لا طاقة لهم على تحمّله، إن في المشاركة بالحروب الأهلية العربية، أو في التهجم والإساءة إلى من مدوا أيديهم إلينا".

ودعا المشنوق رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى "عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة لبنان الخارجية".