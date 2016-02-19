النمسا تبدأ تطبيق إجراء الحصص اليومية لدخول المهاجرين

بدأ في النمسا اليوم الجمعة تطبيق إجراء الحصص اليومية لدخول المهاجرين الى أراضيها الذي أعلنته فيينا الأربعاء بينما تراجع تدفق اللاجئين بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ومنذ الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش لم تعد النمسا تسمح بدخول أكثر من ثمانين طالب لجوء يوميا وبمرور 3200 عبر أراضيها.

وعلى جميع هؤلاء التقدم الى مركز شبيلفيلد على الحدود مع سلوفينيا حيث اتخذت إجراءات كبيرة.

لكن الناطق باسم الشرطة المحلية فريتز غرونديغ قال لوكالة فرانس برس إنه "لم يصل أي مهاجر منذ الساعة 14,00 (11,00 ت غ) من يوم أمس (الخميس) بسبب الطقس الرديء".

وبررت الحكومة النمساوية إجراء الحصص اليومية بعجز الاتحاد الأوروبي عن احتواء تدفق المهاجرين لفترة طويلة وعن التفاهم حول آلية دائمة لتوزيع اللاجئين اقترحتها المانيا.

وانتقد المفوض الأوروبي المكلف الهجرة ديمتريس افراموبولوس القرار النمساوي بحدة، معتبرا أنه "يتناقض بشكل واضح" مع القانون الأوروبي، وهو رأي اعترضت عليه فيينا بشدة وقالت إنها لن تعود عن هذا الإجراء.

وتقول النمسا التي عززت إجراءات المراقبة في 12 نقطة حدودية مع سلوفينيا وإيطاليا، إنها لا تستطيع استقبال أكثر من 37 ألفا و500 طالب لجوء جدد هذه السنة بعدما سجلت تسعين ألف طلب العام الماضي، وهو عدد يشكل أكثر بقليل من واحد بالمئة من عدد سكان هذا البلد الذي يضم 8,5 ملايين نسمة.