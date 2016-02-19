بريطانيا: لا اتفاق حتى الآن لبقائنا في الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، صباح اليوم الجمعة، أن "لا اتفاق حتى الآن" مع شركائه الأوروبيين حول مطالبه من أجل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، وذلك لدى وصوله لاستئناف القمة الأوروبية التي بدأت أمس الخميس في بروكسل.

وقال كاميرون، لدى عودته بعد ليلة طويلة من المحادثات حول الإصلاحات التي يطالب بها لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد: "أحرزنا بعض التقدم، لكن لا اتفاق حتى الآن".

وأضاف: "لن أصادق سوى على اتفاق يمنحنا ما تحتاج إليه بريطانيا".

ويأمل رئيس الوزراء البريطاني في انتزاع اتفاق يسمح له بتنظيم استفتاء ينطوي على مخاطر كبرى حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يونيو المقبل.

وما زال الناخبون البريطانيون منقسمين حول هذه المسألة، إلا أن احتمال خروج بريطانيا يثير الكثير من المخاوف لدى الاتحاد الأوروبي في وقت يواجه أزمة هجرة غير مسبوقة منذ 1945.