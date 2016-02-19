جماعة "صقور حرية كردستان" تتبنى تفجير أنقرة

أعلنت جماعة "صقور حرية كردستان"، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن تفجير أودى بحياة 28 شخصا في العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في بيان نشرته المجموعة على موقعها: "مساء 17 فبراير نفذ مقاتل انتحاري هجوما انتحاريا عند الساعة 18:30 في شوارع أنقرة ضد قافلة لجنود الجمهورية التركية".

وقالت الجماعة المسلحة، التي كانت يوما على صلة بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور، إنها نفذت التفجير ردا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات.

وكانت المجموعة أعلنت مسؤوليتها في ديسمبر الماضي عن هجوم بقذائف الهاون ضد مطار في اسطنبول.

واليوم الجمعة، حذرت الجماعة السياح الأجانب من زيارة تركيا متوعدة بـ"تدمير" هذا القطاع المهم للاقتصاد التركي. وفي بيان باللغة الانكليزية أكدت أن "السياحة هدف مهم نريد تدميره. نحذر السياح المحليين والأجانب من التوجه الى المواقع السياحية في تركيا. لسنا مسؤولين عمن سيقتل في الهجمات التي تستهدف هذه الأماكن".