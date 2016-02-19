روسيا تفكر في خفض ميزانية المشتريات الدفاعية 5%

قالت أربعة مصادر رسمية لوكالة "رويترز" إن الحكومة الروسية تدرس خفض الإنفاق على المشتريات الدفاعية هذا العام بواقع 5% في تحرك سيمد خفض الإنفاق إلى مجال كان حتى الآن منيعا أمام تقليص الموازنة.

وقالت المصادر إن الاقتراح يحظى بدعم من عدة وزارات ومؤسسات أخرى في الدولة، وهو ما يكفي لطرحه للنقاش في اجتماع حكومي. وحتى الآن لم تكتسب الفكرة زخما خارج وزارة المالية.

وحقيقة أن هذه الفكرة على وشك أن تطرح على جدول أعمال الحكومة بأكملها هو مؤشر على أنه لم يعد هناك مجالا آمنا من خفض الإنفاق في روسيا التي دخلت العام الثاني من الركود الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وخفض الإنفاق في مجال الدفاع هو أمر مهم رمزيا لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل من استعادة القوة العسكرية الروسية أولوية وهو موقف عززته التدخلات العسكرية في أوكرانيا وسوريا.

وأنفقت روسيا 1.65 تريليون روبل (21.60 مليار دولار) على المشتريات الدفاعيةK وفقا لمنظمة "كاست" المتخصصة في أبحاث الدفاع. ويمثل هذا نحو نصف مجمل الإنفاق على الدفاع الوطني.

ومن غير المرجح أن يسفر خفض بواقع 5% على المشتريات الدفاعية عن زيادة كبيرة في إيرادات الموازنة. وبحسب تقدير من مسؤولين تحدثوا لوكالة "رويترز" فلن يتجاوز التوفير أكثر من 100مليار روبل. وقال مسؤول: "لكن الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بسابقة سياسية".