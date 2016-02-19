سعد الحريري: هذا ما يجنيه لبنان من السياسات الرعناء

أعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري عن تفهمه لقرار السعودية وقف تمويلها تسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأضاف الحريري: "لبنان لن يجني بالسياسات الرعناء سوى كل ما يؤثر على مصالح الشعب اللبناني".

أما رئيس الوزراء الحالي تمّام سلام فأعرب في بيان عن "بالغ الأسف" لقرار المملكة الذي وصفه بـ"المفاجئ".

واعتبر بيان مكتب رئاسة الوزراء اللبنانية أن القرار هو أولا وأخيرا، "شأن سعودي سيادي تقرّره المملكة وفق ما تراه مناسباً"، متمنياً في الوقت ذاته "إعادة النظر" في قرار وقف المساعدات عن الجيش وقوات الأمن اللبنانية.

وأشار سلام إلى "العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى دائما لتنزيهها عن الشوائب".

أما رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، فقد حمل حزب الله مسؤولية خسارة لبنان لمليارات الدولارات. كما اقترح جعجع أن تطلب الحكومة اللبنانية من الحزب عدم التعرض للمملكة.