سويسرا تتهم رجلا بمحاولة الانضمام لداعش

قال مكتب المدعي العام في سويسرا اليوم الجمعة إن سويسريا اتهم بدعم تنظيم داعش، وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها "مسافر متطرف" مشتبه به في سويسرا أمام المحاكم.

وأضاف المكتب أن المشتبه به كان متجهاً إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش قبل اعتقاله في مطار زيوريخ العام الماضي.

وأعلن بيان المدعي العام أن الرجل اتهم في المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية بانتهاك ما يسمى "قانون الدولة الإسلامية" الذي يحظر الجماعة العنيفة والمنظمات المرتبطة بها.

وتشير وثائق عرضت في المحكمة إلى أن المسؤولين عثروا على أدلة على أجهزته الإلكترونية توضح أنه قام "بتحميل دعاية متطرفة تمجد الإرهاب"، وتقول الوثائق أيضا إن الرجل كان يعتزم "السفر إلى سوريا ليموت هناك".

ويشكك الرجل الذي لم يكشف عن اسمه في مسألة أنه كان يريد الموت في الصراع.

وكان الرجل اعتقل في مطار زيوريخ في السابع من أبريل 2015 قبل أن يصعد طائرة متجهة إلى اسطنبول، واحتجز الرجل لأسبوعين قبل إطلاق سراحه.