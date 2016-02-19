مقتل فلسطينيين بعد محاولتي طعن ودهس بالقدس والضفة

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين بالرصاص في حادثين منفصلين اليوم الجمعة بالقدس والضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت النار وقتلت رجلا فلسطينيا في القدس بزعم أنه طعن رجلي شرطة خارج البلدة القديمة.

وبعدها بساعات أعلن الجيش أن فلسطينيا آخر في الضفة الغربية المحتلة حاول دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين بسيارته لكنهم قتلوه بالرصاص.

وأمس الخميس، أطلق مدني إسرائيلي النار على صبيين فلسطينيين (عمر كل منهما 14 عاما) بزعم أنهما طعنا إسرائيليا حتى الموت في متجر مزدحم بالضفة الغربية المحتلة. وقد نقل الفتيان لتلقي العلاج في مستشفى إسرائيلي بالقدس.