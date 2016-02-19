ملادينوف: الاستيطان ما زال يمثل عائقا أمام السلام

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ما زال يمثل عائقا أمام السلام، مؤكداً ضرورة أن يرسم الفلسطينيون والإسرائيليون مستقبلهم بدعم من المجتمع الدولي.

كما شدد على ضرورة تغيير السياسة الإسرائيلية بما في ذلك زيادة الاستثمارات في المنطقة "ج" بالضفة الغربية لتعزيز المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد والآفاق الأمنية.

وأشار ملادينوف إلى أن إسرائيل هدمت أكثر من 200 مبنى فلسطيني تشرّد على إثرها 320 شخصا خلال الأسابيع الماضية في المنطقة "ج" والقدس الشرقية.

في غضون ذلك، دعا أعضاء مجلس الأمن السلطات الإسرائيلية إلى توجيه الاتهامات للمحتجزين إداريا أو إطلاق سراحهم على الفور.

كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات لوضع أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية.