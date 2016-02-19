ميركل: خطة الاتحاد الأوروبي وتركيا أولويتنا بشأن الهجرة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت مبكر اليوم الجمعة بعد انتهاء اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء ألقت بثقلها خلف خطة مشتركة للاتحاد وتركيا لتقييد تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وأبلغت ميركل الصحفيين "البيان المهم بالنسبة لي اليوم هو أننا لم نعيد فقط تأكيد خطة عمل الاتحاد الأوروبي-تركيا لكننا قلنا أيضا إنها أولوية" في إشارة الى الخطة التي تهدف لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ووقف تدفق المهاجرين ومكافحة الهجرة غير المشروعة.

وأشارت ميركل إلى أن النمسا تساند الخطة على الرغم من قرارها المنفرد لاستحداث سقوف يومية لأعداد المهاجرين.

وقالت "في أوروبا نحن جميعا شركاء دائما".