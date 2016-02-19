واشنطن: لم نجزم بهوية منفذ هجوم أنقرة

قال البيت الأبيض الخميس إن الولايات المتحدة لم تجزم حتى الآن بهوية الجهة المسؤولة عن هجوم بقنبلة في تركيا أودى بحياة 28 شخصاً لكنها حرصت على "مطالبة الأكراد السوريين بتوجيه جهودهم لقتال تنظيم داعش وعدم استهداف تركيا".



وأوضح بن رودس نائب مستشار الأمن القومي في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة ستتحدث بشكل مباشر مع أنقرة بشأن هجوم الأربعاء الذي اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مسلحين أكراداً سوريين بالمسؤولية عنه.



وأدان بن رودس الحادث بشدة وقال "نحن كحكومة لم نحدد بشكل قاطع المسؤول عن الهجوم، قائلاً "أوضحنا للأتراك أننا في جميع عملياتنا المشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردية والعناصر الكردية الأخرى نخبرهم بوضوح عن أهمية تحالفنا مع تركيا وأهمية عدم انخراطهم في أي جهود من شأنها تقويض ما ينبغي أن نركز عليه وهو التهديد المشترك من قبل داعش".