أردوغان يهدد.. سنغلق قاعدة "إنجيرلك" بحال دعم الأكراد

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدة "إنجيرلك" التي يستخدمها سلاح جو الجيش الأميركي نقطة انطلاق لقصف مواقع المتطرفين في سوريا بحسب صحيفة الحياة.

وصعّد الرئيس التركي انتقاداته للأميركيين والغرب في مؤشر إلى وجود انقسامات عميقة بين أعضاء الحلف الأطلسي حول سوريا.

وحذر في اتصال هاتفي الرئيس الأميركي باراك أوباما من أي دعم جديد لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف تفجير أنقرة الذي حصد 28 قتيلاً منذ أيام عدة.

من جهته، أصرّ حزب الاتحاد الديموقراطي على نفي تورطه بالتفجير، وقال إن أنقرة تستغله لتصعيد القتال في شمال سوريا، بعدما أثار تقدم الوحدات في الشمال أخيراً مخاوفها من إذكاء نزعة الانفصال لدى الأقلية الكردية التركية.