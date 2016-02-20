أوباما يطالب أردوغان والأكراد بضبط النفس

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتزام بلاده ضبط النفس المتبادل من خلال وقف عمليات القصف بالمدفعية على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأوضح بيان للبيت الأبيض أن أوباما أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي على ضرورة عدم سعي وحدات الحماية الكردية لاستغلال الظروف من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي في سوريا.

وكان بيان من الجانب التركي أوضح أن أوباما أكد خلال الاتصال على حق تركيا في الدفاع عن نفسها واستمرار الدعم الأميركي لها بوصفها عضواً في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على زيادة التعاون في مواجهة الجماعات الإرهابية ومن بينها حزب العمال الكردستاني.

في سياق متصل، نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون واشنطن قد زودت وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح رغم كونها توفر لهذه القوات غطاء جوياً ضد تنظيم داعش.

يأتي النفي الأميركي في ظل تقدم هذه القوات حيث سيطرت على بلدة الشدادي بريف الحسكة وطردت تنظيم داعش منها.