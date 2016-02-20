انطلاق الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي

انطلقت صباح اليوم السبت الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرة الثالثة التي يتنافس فيها 34 مرشحاً، بينهم مرشحتان لنيل أصوات 81218 ناخباً منهم 37278 من الذكور و43940 من الإناث.

وستجرى الانتخابات التكميلية في 20 مدرسة من مدارس وزارة التربية، تم تخصيص 10 منها للذكور ومثلها للإناث، في حين تم تخصيص مدرسة للجنة الرئيسية الخاصة بإعلان النتائج.

تأتي الانتخابات بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة لإقامة الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة خلال 60 يوماً من 12 يناير موعد إعلان خلو المقعد النيابي رسمياً.

وعقب ذلك أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية في الدائرة الانتخابية الثالثة اعتباراً من 13 يناير الماضي وحتى 22 الشهر ذاته، وحدد يوم السبت 20 فبراير موعداً لإجرائها.