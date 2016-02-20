أخيراً.. اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن قادة دول الاتحاد الأوروبي توصلوا مساء الجمعة إلى اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وكان توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سلما في وقت سابق لقادة الدول الاعضاء الـ 28 مشروع اتفاق أثناء عشاء مشترك.

وكانت الرئيسة الليتوانية أعلنت في تغريدة التوصل إلى اتفاق بين القادة الـ 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مطالب الإصلاح البريطانية لبقاء لندن في الاتحاد.

وكتبت داليا كريبوسكايتي "تم التوصل إلى اتفاق (حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي). انتهى المسلسل".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الدنماركي إن "ديفيد كاميرون كافح بشكل جيد من أجل بريطانيا. اتفاق جيد للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تهانينا".

وأكد نظيره التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا بوضوح "توصلنا إلى اتفاق" وصفه بأنه "تسوية جيدة آمل أن تتيح بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي".