أستراليا تتناقش مع 6 دول لإعادة توطين طالبي لجوء

قالت صحيفة سيدني مورننج هيرالد يوم السبت إن أستراليا تجري محادثات مع إندونيسيا وماليزيا والفلبين، من بين 6 دول لإعادة توطين طالبي لجوء معتقلين في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو بالمحيط الهادي.

وعدد طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول لأستراليا صغير بالمقارنة مع أوروبا ولكن أمن الحدود قضية سياسية ساخنة في أستراليا التي من المقرر أن تجري انتخابات عامة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات مع حكومات الدول الثلاث الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا تركز على احتمال توطين 1459 معتقلا منهم كثيرون وصلوا أثناء حكم إدارات سابقة.

وأضافت إن 3 دول أخرى تشارك أيضا في المراحل التمهيدية للمحادثات ولكنها لم تحددها.

وامتنعت متحدثة باسم رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول عن تأكيد أو نفي النبأ.

وتطبق أستراليا سياسة هجرة متشددة تقضي بترحيل من يُضبط وهو يحاول الوصول إلى شواطئها عن طريق البحر إلى معسكرات احتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة. ولا يكون من حقهم أبدا إعادة توطينهم في استراليا.