الاتحاد الأوروبي: إيران وروسيا تدعمان داعش

طلب زعماء الاتحاد الأوروبي من روسيا وقف قصف مقاتلي المعارضة الذين يدعمهم الغرب في سوريا واتهموا موسكو وإيران بتهديد جهود السلام بالإضافة إلى مساعدة تنظيم داعش وزيادة تدفق اللاجئين إلى أوروبا.



ووجه الزعماء هذا النداء بعد أسبوع من اتفاق القوى الكبرى على وقف المعارك في سوريا حيث تركز روسيا على مهاجمة المقاتلين المعارضين لحليفها رئيس النظام السوري بشار الأسد وحثوا على احترام "وقف العمليات القتالية."



وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك عقب اجتماع قمة إن "المجلس الأوروبي يدعو النظام السوري وحلفاءه إلى التوقف فورا عن مهاجمة جماعات المعارضة غير الإرهابية وهو ما يهدد احتمالات السلام ويفيد داعش ويحرك أزمة اللاجئين."



وأضاف الزعماء أنه "لا بد من تنفيذ وقف العمليات القتالية في كل أنحاء البلاد بشكل عاجل."



وأوضحوا أن وقف القتال لا بد أن يشمل "أي طرف يشارك حاليا في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية" لم تصنفه الأمم المتحدة على أنه جماعة إرهابية.



وأدان أيضا زعماء الاتحاد الأوروبي قصف البلدات السورية ودعوا إلى وقف قصف المناطق المدنية القريبة من حلب والحدود السورية مع تركيا.