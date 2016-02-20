الحريري: كلام حزب الله وآخرين ضد السعودية لا يمثل لبنان

أشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس "تيار المستقبل"، سعد الحريري، في تصريح من "دار الفتوى" بعد لقائه مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، إلى أنه يتفهم الموقف السعودي بعد إيقاف المساعدات للجيش والقوى الأمنية.

واعتبر أنه على "الحكومة (اللبنانية) أن تتحرك باتجاه السعودية حتى نعمل على حل الموضوع"، مشدداً على أن "المواقف التي اتخذت في الجامعة العربية وفي كل المنابر الدولية من قبل لبنان مواقف غير مقبولة، لأن السعودية كانت فاعل خير لمساعدة لبنان، ولذلك علينا التكاتف ومحاولة حل الموضوع".

وأضاف: "لا شك أن الكلام الذي يصدر عن المنابر من قبل حزب الله وآخرين ضد السعودية مرفوض ولا يمثل لبنان أو السياسة اللبنانية".

واعتبر الحريري أن حزب الله والتيار الوطني الحر مسؤولان عن الأزمة بالعلاقات مع السعودية، ولفت إلى أن "المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي دان الاعتداء على السفارة السعودية، بالمقابل لم يصدر أي موقف من لبنان".

وفي سياق آخر وردا على سؤال حول سحب ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، دعا الحريري رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع لسحب ترشيح العماد ميشال عون. كما جدد التأكيد بالاستمرار بترشيح فرنجية، موضحاً أن "جعجع وعون وفرنجية نسوا الرئاسة ونحن بادرنا.. ومن يريد رئيس جمهورية عليه التوجه إلى المجلس النيابي".