تركيا: سنتخذ إجراءات أمنية جديدة في أنحاء البلاد

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن أنقرة ستتخذ إجراءات أمنية جديدة في أنحاء البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من اعتداء بسيارة مفخخة أوقع 28 قتيلاً في أنقرة.

وقال داود أوغلو في ختام اجتماع في أنقرة مع مسؤولين أمنيين استمر 5 ساعات "نتجه إلى تغييرات على الصعيد الأمني"، لافتاً إلى التحضير في هذا الصدد لـ"خطة عمل" لمكافحة الإرهاب.

ولفت خصوصا الى زيادة في عديد قوات الأمن داعياً جميع الأتراك إلى مساعدتها.

وقال رئيس الوزراء: "تسعى المنظمات الإرهابية إلى إحداث صدمة وفوضى في صفوف السكان. علينا جميعاً أن نساعد قوات الأمن. لن تنجح أي خطة أمنية من دون دعم الشعب".

وأضاف رئيس الوزراء التركي: "نتوقع من حلفائنا الوقوف إلى جانبنا متى تم الاعتداء على تركيا"، مشيراً إلى أنه "على واشنطن أن تعتبر أي تهديد لتركيا تهديد لأميركا من دون تردد".

كذلك، رفض داود أوغلو تبني مجموعة كردية متطرفة تفجير أنقرة، مشدداً على أنه ارتكب بالتعاون بين "حزب العمال الكردستاني" والمقاتلين السوريين الأكراد في وحدات حماية الشعب الذين يقصف الجيش التركي مواقعهم منذ أسبوع.

وأضاف: "لقد تبين بوضوح كبير أن هذا الاعتداء الإرهابي هو صنيعة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية".

وأعلنت مجموعة "صقور حرية كردستان" القريبة من "حزب العمال الكردستاني"، الجمعة، تبنيها للاعتداء محذرة من هجمات جديدة في تركيا.