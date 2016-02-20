جعجع: على الحكومة اللبنانية معاقبة حزب الله

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أنه على الحكومة اللبنانية معاقبة حزب الله، من دون أن يسميه، وفق القانون لإساءته لدولة شقيقة، متمنياً من المملكة العربية السعودية مراجعة قرارها بشأن لبنان.

وهاجم جعجع سياسة حزب الله العدائية ضد السعودية، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية قصرت وكان عليها التدخل لوضع حد للتعدي على المملكة.

كما شدد على أن السعودية اتخذت قرارها بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات ضدها، مستغرباً من أن يستنكر النظام الإيراني وكل حكومات العالم الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، بينما رفضت الحكومة اللبنانية ذلك بحجة النأي بالنفس، بحسب قوله.

كذلك حمَّل رئيس حزب القوات اللبنانية حزب الله مسؤولية خسارة لبنان مليارات الدولارات التي قدمتها السعودية كمساعدات، بسبب مهاجمة الحزب بشكل دائم للمملكة، لأسباب لا علاقة لها بمصلحة لبنان، وفق تعبيره.