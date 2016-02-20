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جنوب السودان.. أميركا تدين مواجهات جرت بقاعدة أممية

المصدر: واشنطن - فرانس برس
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دانت الولايات المتحدة الجمعة المواجهات التي جرت في معسكر للأمم المتحدة يضم مدنيين في جنوب السودان، ودعت السلطات إلى التحقيق في الهجوم الذي قال شهود إن جنودا تابعين للحكومة شاركوا فيه.

وقتل 18 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 70 آخرين في أعمال عنف شهدها المعسكر الواقع في مدينة ملكال الأربعاء والخميس، كما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات العنف في مجمع الأمم المتحدة في ملكال الذي أدى إلى مقتل أشخاص نازحين في الداخل وعمليات إحراق ونهب للمنشأة التي تؤمن ملجأ ومساعدات لأكثر من 40 ألفا من ضحايا النزاع في جنوب السودان".

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