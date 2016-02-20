دونالد ترامب يدعو إلى مقاطعة شركة "آبل"

دعا رجل الأعمال المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب الجمعة إلى مقاطعة المجموعة المعلوماتية العملاقة آبل إلى أن تفك شيفرة هاتف آيفون استخدمه أحد منفذي اعتداء سان بيرناردينو في ديسمبر الماضي.

وقال ترامب في تجمع في يوليز آيلاند في كارولاينا الجنوبية حيث ستنظم انتخابات الحزب الجمهوري السبت "يجب على آبل كشف شيفرة هذا الهاتف".

وأضاف "أعتقد أن ما عليكم فعله هو مقاطعة آبل، إلى أن تكشف هذا الرقم السري. هذا ما فكرت به الآن".

وتابع أن "هذا الهاتف ليس ملك الشاب النذل الذي قتل كل هؤلاء الناس، الهاتف ملك للسلطات".

وأكمل تابع ترامب أنه يشتبه أن رئيس آبل تيم كوك "يريد أن يظهر إلى أي حد هو تقدمي".

ورفضت شركة آبل للمعلوماتية الأربعاء الماضي أمرا قضائيا أميركيا صدر الثلاثاء بطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في اختراق هاتف آيفون يعود لأحد منفذي هجوم سان برناردينو الذي أودى بحياة 14 شخصا ديسمبر في كاليفورنيا.

وأمرت القاضية الكاليفورنية شيري بيم في قرارها آبل "بتوفير مساعدة تقنية معقولة" للاف بي اي تتيح له "الاطلاع على المعطيات المحفوظة" في الهاتف.

وطلبت من آبل خصوصا تقديم برنامج يمكن استخدامه على هذا الهاتف حصريا والسماح للمحققين بالالتفاف على محو المعطيات التلقائي الذي يحدث عادة بعد عدة محاولات غير مجدية لاستخدام شيفرة الدخول.