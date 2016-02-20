قصف مدفعي كوري شمالي بالقرب من الحدود البحرية مع الجنوب

أعلنت سول أن كوريا الشمالية قامت اليوم السبت بقصف مدفعي في إطار تدريب عسكري على ما يبدو، بالقرب من جزيرة قريبة من الحدود بين الكوريتين، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أجرت عمليات قصف مدفعي حوالي الساعة 22:20 (07:20 بتوقيت غرينتش) من اليوم، وقامت بقصف على مرتفع جانغ سانغوت على ساحلها الجنوبي بالقرب من المنطقة المتنازع عليها بين الكوريتين". وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون هذا القصف جرى في إطار "تدريب عسكري".

وفي إجراء وقائي، طلبت كوريا الجنوبية من المقيمين في جزيرة بينغنيونغ في البحر الأصفر الاستعداد للتوجه إلى الملاجئ. كما دعت صيادي السمك إلى العودة لأقرب المرافئ.

وكانت كوريا الشمالية قامت بعمليات قصف على جزيرة يونغبيونغ في البحر الأصفر أيضا على الحدود البحرية بين البلدين في 2010، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى.

ويشهد الوضع توترا متصاعدا بين الكوريتين منذ أسابيع.

وبعد شهر من تجربتها النووية الرابعة، قامت بيونغ يانغ في السابع من فبراير بعملية إطلاق صاروخ اعتبرتها الأسرة الدولية تجربة لصاروخ باليستي.

وأعلنت سول الخميس أن عددا من العسكريين الأميركيين أكبر بأربع مرات مما كان مقررا في البداية سيشارك في أكبر مناورات عسكرية مشتركة تنظيم على أراضي كوريا الجنوبية.

وسيشارك 15 ألف عسكري أميركي، مقابل 3700 في 2015، في هذه المناورات السنوية، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" نقلا عن وزير الدفاع هان مين-غو.