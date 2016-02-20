قوات الأمن تقتل 5 مسلحين في شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن قوات الأمن الباكستانية قتلت 5 رجال على الأقل في اشتباك في المنطقة القبلية شمال غربي البلاد على حدود أفغانستان.

ووقعت الاشتباكات بالقرب من غايلاني كبرى مدن إقليم مهمند إحدى المناطق القبلية الحدودية السبع، حيث ينتشر مقاتلو القاعدة وحركة طالبان. وقال الجيش في بيان إن "5 إرهابيين قتلوا بأيدي قوات الأمن في مهمند صباح اليوم" السبت، موضحا أن المسلحين كانوا يعدون "لنشاط إرهابي".

يأتي ذلك بعد مقتل تسعة شرطيين باكستانيين على الأقل في هجومين نفذتهما حركة طالبان مساء الأربعاء في منطقة قبلية في شمال غربي البلاد، قرب الحدود الافغانية كما أعلن مسؤولون الخميس.

وهاجمت مجموعتان من المسلحين في نفس الوقت تقريبا نقطة مراقبة للشرطة في منطقة مهمند، حيث قتلوا 7 شرطيين، وهاجموا محطة تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة ميشني حيث قتل شرطيان.

وكثف الجيش الباكستاني هجومه في المنطقة بعد المجزرة التي ارتكبتها حركة طالبان في ديسمبر 2014، وأسفرت عن مقتل 150 شخصا على الأقل في مدرسة في بيشاور.

وتراجعت أعمال العنف بشكل كبير عام 2015 في البلاد، لكن حركة طالبان لا تزال تشكل تهديدا لاسيما في شمال غربي البلاد، حيث أوقع هجوم شنه مسلحون على جامعة في شارسادا 21 قتيلا في 20 يناير.