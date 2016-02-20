مقتل 3 من الشرطة الباكستانية بهجوم يحمل بصمات داعش

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم السبت مقتل ثلاثة من أفرادها على يد مهاجمين مجهولين في مدينة فيصل آباد أمس الجمعة في حادث تشتبه السلطات أنه من عمل تنظيم داعش.

وقال مسؤول بارز بالشرطة إن ثلاثة مهاجمين تركوا منشورات موجهة لمسؤولي الأمن، تتضمن إعلان تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا مسؤوليته عن "هجمات على قوات الأمن في الفترة الأخيرة".

وقال المسؤول إن المهاجمين الثلاثة فروا من مكان الحادث.

وحمل منشور اطلعت عليه رويترز تحذيرا للشرطة من حماية الديمقراطية بوصفها "نظاما غير إسلامي" وطالب أفراد الشرطة بترك وظائفهم وإلا واجهوا عواقب وخيمة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في "أدلة عديدة" ذات صلة بالهجوم.

وقال قائد الشرطة أفضل كوسر لرويترز "لا يمكن استبعاد دور لداعش رغم أننا لا نعرف لهم وجودا في فيصل آباد".

وأضاف أن هجمات مماثلة وقعت في لاهور وإسلام آباد الأسبوع الماضي وتشتبه الشرطة في مسؤولية نفس الجماعة عنها.

ومن شأن ظهور داعش في باكستان تعقيد مهمة الحكومة في قتال متطرفين من أبناء البلد يسعون للإطاحة بها.