أميركا.. مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار في متشيغن

قتل 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار وقع في منطقة كالامازو كاونتي في ولاية متشيغن الأميركية، كما ذكرت وسائل إعلام محلية ليل السبت الأحد.

وقال مسؤول شرطة المنطقة بول ماتياس لفرع قناة فوكس نيوز في المنطقة إن 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في مطعم كراكر باريل وفي محل لبيع السيارات.

وأضاف أن المشبوه الذي تمكن من الفرار رجل أبيض في حوالي الخمسين من العمر ويستقل سيارة شيفروليه زرقاء، ويطلق النار عشوائيا على الناس على ما يبدو.

وتابع ماتياس أن كل الرصاص أطلقه رجل واحد على ما يبدو. وأضاف "باختصار، يبدو أن رجلا يتنقل بسيارته ويجد أشخاصا ويطلق النار عليهم ويقتلهم.. ما أريد قوله هو أنه سفاح".

ولم يكشف عن هويات الضحايا لكن وسائل إعلام محلية قالت إن أحد القتلى طفل في الثامنة من العمر.