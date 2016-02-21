الأردن.. الإعدام والسجن لثلاثة أدينوا بقتل شرطيين

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لـ3 أردنيين أدينوا بمهاجمة دورية للشرطة، وقتل شرطيين أحدهما برتبة نقيب في محافظة إربد شمال المملكة.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح أوتوماتيكي أفضى إلى موت إنسان".

وحكمت المحكمة على المتهم الثاني بالسجن المؤبد، فيما حكمت على المتهم الثالث بالسجن 15 عاما بعد إدانتهما بتهمة "التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان وإلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك".

وكانت دورية الشرطة تعرضت لإطلاق نار في 30 نوفمبر الماضي في محافظة اربد (89 كيلومترا شمال عمان)، ما أدى إلى مقتل مسؤول الدورية وهو ضابط برتبة نقيب وسائق الدورية وهو برتبة عريف.

وقالت المحكمة في قرارها القابل للتمييز خلال 30 يوما إنه ثبت لها من خلال التحقيق أن المتهم الثالث أمن السلاح، وأن المتهم الثاني أحضر السلاح للمتهم الأول الذي قام بإطلاق 40 طلقة على الدورية ما أدى إلى مقتل الشرطيين.

وتقع اربد على مقربة من الحدود السورية التي غالبا ما تشهد عمليات تسلل سواء بقصد الالتحاق بالجماعات المسلحة في سوريا أو لتهريب المخدرات.