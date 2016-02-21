الإمارات: بوصلة لبنان لم تعد عربية وقراره مخطوف

كشفت الإمارات أن قرار المملكة العربية السعودية بمراجعة علاقاتها مع لبنان جاء عقب جهد ديبلوماسي دؤوب. واعتبرت أنه جاء بعد أن أصبح القرار اللبناني الرسمي رهينة لقوى إقليمية خارجية.

فالإمارات وعلى لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أعلنت السبت أنها وصلت إلى قناعة بأن بوصلة لبنان لم تعد عربية والقرار اللبناني الرسمي مخطوف. وأملت أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها وسياساتها.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أسفت بدورها لأن القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية، معتبرة أن موقف لبنان بات لا ينسجم مع ما يحظى به لبنان من رعاية ودعم كبير من السعودية ودول الخليج.