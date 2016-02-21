الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا حاول مهاجمة جندي

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني بالرصاص بعدما حاول طعن جندي إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الأحد.

ووقع الهجوم على مفرق بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وأفاد الجيش في بيان أن "مهاجما فلسطينيا حاول طعن جندي على مفرق بيتا، فرد الجنود (...) باطلاق الرصاص وقتلوه".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني في تلك المنطقة.

وقال مصدر أمني فلسطيني أن الشاب يدعى قصي ذياب ابو الرب (16 عاما) من بلدة قباطية شمال الضفة الغربية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اعتقال فلسطيني آخر حاول مهاجمة جندي اسرائيلي بالسكين قرب الخليل في جنوب الضفة.



