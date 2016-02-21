تحطم طائرة أميركية بدون طيار في أفغانستان

قال متحدث باسم سلاح الجو الأميركي، اليوم الأحد، إن طائرة أميركية بدون طيار تحطمت في مهبط للطائرات بجنوب أفغانستان، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تحطم طائرة من نفس الطراز في نوفمبر.

ونفى الكابتن برايان بوشارد من جناح الاستطلاع الجوي رقم 455 في بيان، وقوع إصابات في حادث تحطم الطائرة المتطورة طراز ام.كيو-9 ريبر والتي يصل سعرها إلى 14 مليون دولار في وقت متأخر ليلة أمس السبت، كما نفى حدوث أي أضرار مدنية.

وتابع "جرى احتواء حادث التحطم في مهبط الطائرات بقندهار، وستحقق سلطات سلاح الجو الأميركي في سبب الحادث لكن النيران المعادية لم تلعب دورا".

وتلعب الطائرات بدون طيار -التي عادة ما يتحكم فيها عن بعد طيارون من خارج أفغانستان- دورا كبيرا ومثيرا للجدل في بعض الأحيان في العمليات العسكرية الأميركية، إذ تقوم بدور طائرات تجسس وتطلق الصواريخ على أشخاص يشتبه بأنهم متطرفون.

وفي نوفمبر، دمرت بالكامل طائرة ريبر أخرى كانت مسلحة بالصواريخ، وتقوم بمهمة خارج قندهار عندما تحطمت على بعد أكثر من 483 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من قاعدة في منطقة جبلية.

ولم يكشف عن سبب تحطم الطائرة الليلة الماضية، لكن الجيش استبعد أن يكون الحادث نجم عن إطلاق النار عليها من الأرض.